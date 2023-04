Ultime Notizie – Vela, da domani a Pasqua il II O’pen Skiff nazionale a Palermo (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono un centinaio i timonieri che, da domani 7 Aprile a domenica di Pasqua si sfideranno nelle acque del golfo di Sferracavallo per la II Regata nazionale O’pen Skiff organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela. Tanti i guidoni presenti al circolo della borgata marinara, club che attraversano lo Stivale, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, dal Lazio, alla Campania e dalla Sicilia all’Alto lago di Garda. A regatare, anche, Anandi Nandan Chandavarkar, timoniera indiana reduce dalla vittoria (medaglia d’oro) alla 34a regata della King’s Cup 2022 tenutasi a Phuket. La tredicenne, originaria di Mumbai, naviga nella categoria Open Skiff da un paio d’anni ma ha già ottenuto numerosi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono un centinaio i timonieri che, da7 Aprile a domenica disi sfideranno nelle acque del golfo di Sferracavallo per la II Regataorganizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana. Tanti i guidoni presenti al circolo della borgata marinara, club che attraversano lo Stivale, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, dal Lazio, alla Campania e dalla Sicilia all’Alto lago di Garda. A regatare, anche, Anandi Nandan Chandavarkar, timoniera indiana reduce dalla vittoria (medaglia d’oro) alla 34a regata della King’s Cup 2022 tenutasi a Phuket. La tredicenne, originaria di Mumbai, naviga nella categoria Openda un paio d’anni ma ha già ottenuto numerosi ...

