Ultime Notizie – “Ue sarà flessibile sul Pnrr ma il Mes va ratificato subito” (Di giovedì 6 aprile 2023) I rapporti del governo italiano con le istituzioni europee sono migliori di quanto si potesse immaginare. sarà possibile ottenere più flessibilità sul Pnrr ma la ratifica della riforma del Mes è un passaggio fondamentale. Difficile, invece, che possa passare un principio di reale redistribuzione dei migranti. Ferdinando Nelli Feroci è presidente dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Diplomatico di carriera dal 1972 al 2013, è stato rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles (2008-2013). L’Adnkronos ha parlato con lui dei dossier più caldi che vedono discutere il governo Meloni e Bruxelles. Le relazioni, premette, “sono migliori, tutto compreso, rispetto a quanto si potesse pensare al momento dell’insediamento del governo”. Su due punti l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “ha scelto di essere molto collaborativo”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) I rapporti del governo italiano con le istituzioni europee sono migliori di quanto si potesse immaginare.possibile ottenere più flessibilità sulma la ratifica della riforma del Mes è un passaggio fondamentale. Difficile, invece, che possa passare un principio di reale redistribuzione dei migranti. Ferdinando Nelli Feroci è presidente dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Diplomatico di carriera dal 1972 al 2013, è stato rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles (2008-2013). L’Adnkronos ha parlato con lui dei dossier più caldi che vedono discutere il governo Meloni e Bruxelles. Le relazioni, premette, “sono migliori, tutto compreso, rispetto a quanto si potesse pensare al momento dell’insediamento del governo”. Su due punti l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “ha scelto di essere molto collaborativo”. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - Andrea_V_73 : '#Berlusconi in terapia intensiva, iniziata la #chemioterapia. Telefonata ai vertici #Fi: «Il Paese ha bisogno di n… - QdSit : Meteo Sicilia, Pasqua si avvicina e spuntano le nuvole: pioverà sì o no? Le previsioni - twistopherrobin : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… - Alexander76NO : Berlusconi in terapia intensiva, iniziata la chemioterapia. Telefonata ai vertici Fi: «Il Paese ha bisogno di noi»… -

Lecce - Napoli pronostico: azzurri spietati in trasferta, Over 0.5 1 T a 1.44 ...hanno vinto le ultime due sfide al Via del Mare, dove però il Lecce si è imposto tre volte in 11 precedenti (cinque pareggi e tre vittorie azzurre). Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 6 ... Milan - Empoli, il pronostico: l'1 + Gol è quotato 3.10 Statistiche e precedenti Il Milan ha vinto le ultime quattro partite di campionato contro l'... Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 6 aprile 2023 Ultime notizie di gossip 6 aprile 2023 Gossip di oggi 6 aprile 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 6 aprile 2023 troviamo le curve pericolose di Eva Padlock, Elena Incardona e Angelina Dimova oltre alle rivelazioni di Clooney su Elisabetta Canalis . Ecco quindi gli ... ...hanno vinto ledue sfide al Via del Mare, dove però il Lecce si è imposto tre volte in 11 precedenti (cinque pareggi e tre vittorie azzurre). Leggi i commenti Scommesse: tutte le6 ...Statistiche e precedenti Il Milan ha vinto lequattro partite di campionato contro l'... Leggi i commenti Scommesse: tutte le6 aprile 2023Gossip di oggi 6 aprile 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 6 aprile 2023 troviamo le curve pericolose di Eva Padlock, Elena Incardona e Angelina Dimova oltre alle rivelazioni di Clooney su Elisabetta Canalis . Ecco quindi gli ... Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Con gli Stati Uniti ormai è guerra calda". LIVE Sky Tg24 Radio Casteldebole - Ultime prove in vista di sabato Manca sempre meno alla partita di sabato pomeriggio, quando il Bologna salirà a Bergamo per affrontare l'Atalanta, distante ben due posizioni ... A Light Never Goes Out news Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The ... Manca sempre meno alla partita di sabato pomeriggio, quando il Bologna salirà a Bergamo per affrontare l'Atalanta, distante ben due posizioni ...Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The ...