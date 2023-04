Ultime Notizie – Ucraina, von der Leyen a Xi: “Serve pace giusta” (Di giovedì 6 aprile 2023) Per l’Ucraina “vogliamo che sia ripristinata una pace giusta” e per questo “occorre che la Russia metta fine all’invasione e ritiri le sue truppe” dal territorio ucraino. I principi della “sovranità” e della “integrità territoriale sono previsti dallo statuto della Nazioni Unite, che entrambi sosteniamo appieno”. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Pechino al tavolo del summit a tre con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente francese Emmanuel Macron, il cui inizio è stato trasmesso dai servizi audiovisivi dell’Ue. “Vengo qui per discutere con lei di persona, presidente Xi. Non vedo l’ora di discutere di questi temi insieme con il presidente Macron e di come affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti”, ha sottolineato. “Ci aspettiamo – ha poi aggiunto – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Per l’“vogliamo che sia ripristinata una” e per questo “occorre che la Russia metta fine all’invasione e ritiri le sue truppe” dal territorio ucraino. I principi della “sovranità” e della “integrità territoriale sono previsti dallo statuto della Nazioni Unite, che entrambi sosteniamo appieno”. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der, a Pechino al tavolo del summit a tre con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente francese Emmanuel Macron, il cui inizio è stato trasmesso dai servizi audiovisivi dell’Ue. “Vengo qui per discutere con lei di persona, presidente Xi. Non vedo l’ora di discutere di questi temi insieme con il presidente Macron e di come affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti”, ha sottolineato. “Ci aspettiamo – ha poi aggiunto – ...

