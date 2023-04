Ultime Notizie – Terremoto, Musumeci: "Accelerare sull ricostruzione" (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Accolgo volentieri l’invito del sindaco Pierluigi Biondi ad indossare oggi il “fiore della memoria” in ricordo delle 309 vittime del Terremoto che il 6 aprile 2009 colpì la città dell’Aquila. Accelerare sulla ricostruzione e diffondere la prevenzione significa rendere onore nel migliore dei modi alla memoria di chi ha perso la vita in quella calamità”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Accolgo volentieri l’invito del sindaco Pierluigi Biondi ad indossare oggi il “fiore della memoria” in ricordo delle 309 vittime delche il 6 aprile 2009 colpì la città dell’Aquila.e diffondere la prevenzione significa rendere onore nel migliore dei modi alla memoria di chi ha perso la vita in quella calamità”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

