Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 6 aprile 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso didel. Sono stati realizzati sette ‘5’, che vincono 32.019 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 13,7 milioni di euro. La combinazione: 4, 28, 30, 42, 45, 50. Numero Jolly: 27. Numero Superstar: 55. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - FabioWolf85 : RT @Lukyluke311: Nel frattempo in Israele è iniziata la riunione del Gabinetto di Sicurezza. ??Stando alle ultime notizie, l'IDF potrebbe c… - infoiteconomia : Bolletta del gas: si va verso il ripristino degli oneri di sistema! Queste le ultime notizie -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Nelleore, però, il quadro clinico sembra essere migliorato: traspare infatti un poco di ... La tensione, ovviamente, resta alta: si attendono buone. Ed in questo contesto ogni singola ...

Ucraina ultime notizie. Ft: Usa contrari a road map per ingresso Kiev nella Nato Il Sole 24 ORE

{mfgraph} Per quasi dieci anni le banche italiane hanno concentrato la propria attenzione sul credito deteriorato, prima le sofferenze e poi gli unlikely to pay (utp). Oggi e soprattutto nei prossimi ...Le assunzioni nel settore delle Forze dell’ordine sono finanziate attraverso l’ultima legge di Bilancio con i fondi previsti per la sicurezza. Le risorse per le assunzioni nelle amministrazioni ...