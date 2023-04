Ultime Notizie – Superbonus, più tempo per villette e cessione credito: tutte le novità (Di giovedì 6 aprile 2023) Il decreto Superbonus è legge. Con 94 sì, 72 voti contrari e due astenuti l’Aula del Senato ha approvato con la fiducia il testo, licenziato prima dalla Camera (172 voti a favore, contrari 114, 1 astenuto), che doveva essere convertito entro il 17 aprile. Tra le novità introdotte dal Parlamento, ricorda Confesercenti.it, ci sono sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette; lo sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi; la compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie. Eccole nel dettaglio. STOP ALLO SCONTO IN FATTURA E ALLE ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Il decretoè legge. Con 94 sì, 72 voti contrari e due astenuti l’Aula del Senato ha approvato con la fiducia il testo, licenziato prima dalla Camera (172 voti a favore, contrari 114, 1 astenuto), che doveva essere convertito entro il 17 aprile. Tra leintrodotte dal Parlamento, ricorda Confesercenti.it, ci sono sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle; lo sconto in fattura edelancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi; la compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie. Eccole nel dettaglio. STOP ALLO SCONTO IN FATTURA E ALLE ...

