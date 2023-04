Ultime Notizie – “Su strage Borsellino verità più vicina”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 aprile 2023) (di Elvira Terranova) – “Piano, piano stiamo arrivando alla. Finalmente, dei giudici hanno messo nero su bianco che non fu solo Cosa nostra a uccidere il giudice. Ma la strada per arrivare a tutta laè ancora lunga”. A dirlo all’Adnkronos è Antonio Vullo, l’unico agente di scorta di Paolosopravvissuto alladi Via D’Amelio. Vullo ha appena appreso delle motivazioni scritte dai giudici del Tribunale di Caltanissetta sul processo depistaggio. In cui viene scritto che a volere la morte del magistrato non fu solo la mafia ma anche “soggetti esterni” e che l’agenda rossa fu rubata in via D’Amelio da persone non riconducibili ai boss. “A meno di non ipotizzare scenari inverosimili – scrivono i giudici – di appartenenti a Cosa nostra che si aggirano in mezzo a ...