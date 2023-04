Ultime Notizie – “Strage di Stato ma nessun colpevole”

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Nella sentenza c’è scritto quello che sostengo da 30 anni: via D’Amelio non fu solo unadi mafia ma di, ci furono complicità e la sottrazione dell’agenda rossa avvenne a opera di elementi delle Istituzioni”. A dirlo all’Adnkronos è Salvatore Borsellino, fratello di Paolo ucciso nelladel 19 luglio del 1992 insieme agli agenti di scorta, a proposito delle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sull’eccidio depositate ieri. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato conteai poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e l’assoluzione del terzo poliziotto imputato, Michele Ribaudo. Il fondatore del movimento delle Agende rosse, che da anni si batte per arrivare a una verità processuale su quei tragici fatti di sangue, non nasconde la propria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - CleideFurlani : RT @sole24ore: Berlusconi, bollettino medico: in terapia intensiva per infezione polmonare nel quadro di una leucemia cronica @sole24ore ht… - sole24ore : Berlusconi, bollettino medico: in terapia intensiva per infezione polmonare nel quadro di una leucemia cronica… -

Il fatto che Apple intenda ridurre il più possibile la dipendenza dalla Cina non è assolutamente una novità, se ne discute ormai da qualche tempo a questa parte e ledelleore vanno a confermare e rafforzare lo scenario. L'azienda di Cupertino, infatti, avrebbe assemblato una serie di "tiger team" per rivedere ogni anello della catena. Apple: tiger ...ENI: Equita SIM commenta leGli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia relativa all'acquisto di Novamont non abbia, al momento, risvolti rilevanti per il titolo ENI, ma ......Valley Bank negli Usa o il Credit Suisse in Svizzera ."Oggi generalmente le banche sono più forti e più resilienti e i policy maker sono stati rapidi a intervenire in maniera ampia nelle...

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Con gli Stati Uniti ormai è guerra calda". LIVE Sky Tg24

La temutissima opinionista delle ultime edizioni del reality, nonché produttrice e moglie di Paolo Bonolis, pare che non sia più nei piani del programma. O meglio, lo stesso programma non è nei suoi ...Il dato diventa ancora più netto considerando le sole ultime 10 partite giocate in casa dei Reds. In questo caso il parziale sale a 5 vittorie interne e 5 pareggi, con l’Everton che non conquista i 3 ...