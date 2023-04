Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno pensione per la situazione di Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano la notte trascorsa Senza novità l’ex premier è sempre vigile non si prende in mattinata in ambienti vicini al cavaliere che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero la prima somministrazione è venuta ieri le sue condizioni A quanto si apprende stabili per il momento però non sarei messo alcun Bollettino medico sulle condizioni cliniche i pesanti problemi di ossigenazione che hanno messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio a rischio di infezioni della polmonite potrebbero ...