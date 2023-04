Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 16:10 (Di giovedì 6 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura non c’è alternativa alla guerra lo dice il portavoce del Cremlino peskov nel giorno del vertice bilaterale sisin PIN matrona a Pechino il presidente francese ha detto al molo con cinese di poter contare su di lui per riportare la Russia ha ragione nel conflitto spiegando che si avviti qualsiasi escalation raccogliendo l’appello di matrona sia invocato negoziati di pace al più presto torniamo in Italia Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha costretto a ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano Lo riferiscono le agenzie citando fonti qualificate la prima somministrazione di che mi è venuta ieri dopo l’arrivo nel reparto di terapia intensiva ha guidato dal prof Alberto zangrillo questa mattina c’era preso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura non c’è alternativa alla guerra lo dice il portavoce del Cremlino peskov nel giorno del vertice bilaterale sisin PIN matrona a Pechino il presidente francese ha detto al molo con cinese di poter contare su di lui per riportare la Russia ha ragione nel conflitto spiegando che si avviti qualsiasi escalation raccogliendo l’appello di matrona sia invocato negoziati di pace al più presto torniamo in Italia Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha costretto a ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano Lo riferiscono le agenzie citando fonti qualificate la prima somministrazione di che mi è venuta ieri dopo l’arrivo nel reparto di terapia intensiva ha guidato dal prof Alberto zangrillo questa mattina c’era preso ...

