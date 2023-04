Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 15:10 (Di giovedì 6 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 6 aprile microfono Giuliano Ferrigno la situazione rimane compressa masticabile per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele la notte trascorsa Senza novità l’ex premier è sempre vigile lo si apprende in mattinata in ambienti vicini al cavaliere che sta con te quando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero la prima somministrazione è venuta ieri le secondo quanto si apprende restano stabili per il momento però non sarei messo anche un bollettino medico sulle condizioni cliniche di pesanti problemi di ossigenazione che hanno messo sotto stress è il sistema cardiovascolare e quello respiratorio a rischio di azioni compiute la polmonite ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 6 aprile microfono Giuliano Ferrigno la situazione rimane compressa masticabile per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele la notte trascorsa Senza novità l’ex premier è sempre vigile lo si apprende in mattinata in ambienti vicini al cavaliere che sta con te quando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero la prima somministrazione è venuta ieri le secondo quanto si apprende restano stabili per il momento però non sarei messo anche un bollettino medico sulle condizioni cliniche di pesanti problemi di ossigenazione che hanno messo sotto stress è il sistema cardiovascolare e quello respiratorio a rischio di azioni compiute la polmonite ...

