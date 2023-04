Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 11:10 (Di giovedì 6 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale secondo quanto si è appreso nell’ambiente ospedaliero del San Raffaele per il momento non sarei messo al con Bollettino medico sulle condizioni cliniche di Berlusconi Paolo Berlusconi il primo che è stato visto arrivare questa mattina all’ospedale San Raffaele fare visita al fratello Silvio ricoverato da ieri in terapia intensiva Paolo Berlusconi è entrato poco dopo le 9:30 direttamente Dall’ingresso Cuno dell’ospedale Milanese dove ricoverato il fratello Senza rilascio dichiarazioni sono trascorsi 14 anni da quel terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì con forza L’Aquila Abruzzo quella tragedia tu col cuore la mente di tutti gli italiani che non si tirarono indietro di fronte alle difficoltà e dimostrarono grande solidarietà e vicinanza alle popolazioni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale secondo quanto si è appreso nell’ambiente ospedaliero del San Raffaele per il momento non sarei messo al con Bollettino medico sulle condizioni cliniche di Berlusconi Paolo Berlusconi il primo che è stato visto arrivare questa mattina all’ospedale San Raffaele fare visita al fratello Silvio ricoverato da ieri in terapia intensiva Paolo Berlusconi è entrato poco dopo le 9:30 direttamente Dall’ingresso Cuno dell’ospedale Milanese dove ricoverato il fratello Senza rilascio dichiarazioni sono trascorsi 14 anni da quel terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì con forza L’Aquila Abruzzo quella tragedia tu col cuore la mente di tutti gli italiani che non si tirarono indietro di fronte alle difficoltà e dimostrarono grande solidarietà e vicinanza alle popolazioni ...

