Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da ieri Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da cui è stato dimesso lo scorso 30 marzo il leader di Forza Italia si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari dopo un affanno respiratorio La situazione sarebbe grave ma stazionaria è una roccia ce la fa anche stavolta ha detto il fratello Paolo uscendo ieri dall’ospedale dopo l’ok della camera anche il Senato ha dato il via libera a superbonus con 94 voti favorevoli e contrari 2 astenuti il provvedimento e quindi stato approvato in via definitiva le relazioni Russia Stati Uniti sono in crisi profonda ferma Putin accusando Washington di aver sostenuto un golpe Ucraina gli Stati Uniti hanno ingaggiato ormai è un conflitto caldo con la Russia accusa Mosca Kiev punto intanto a ...