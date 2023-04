Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 09:10 (Di giovedì 6 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale giovedì 6 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Silvio Berlusconi Ricoverato in terapia intensiva la situazione aggiornata messaggi di auguri da tutto il mondo politico e istituzionale la notizia sta facendo il giro del mondo ieri sera l’uscita dalla sua stanza per padiglione del professor Alberto zangrillo medico di Silvio Berlusconi presso l’ospedale San Raffaele Milano dove sta ieri mattina è ricoverato il leader di Forza Italia il dottore è uscito dal padiglione Dove si trova ricoverato Berlusconi attraversato il cortile del nosocomio fino al settore C Dove si trova il suo ufficio subito dopo a dribblatore telecamera allontanandosi a piedi andate a dormire ha detto Rivolgendosi ai cronisti presenti che gli chiedevano dello stato di salute del suo paziente gli scontri sono ripresi per la seconda notte consecutiva Gerusalemme quando devi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale giovedì 6 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Silvio Berlusconi Ricoverato in terapia intensiva la situazione aggiornata messaggi di auguri da tutto il mondo politico e istituzionale la notizia sta facendo il giro del mondo ieri sera l’uscita dalla sua stanza per padiglione del professor Alberto zangrillo medico di Silvio Berlusconi presso l’ospedale San Raffaele Milano dove sta ieri mattina è ricoverato il leader di Forza Italia il dottore è uscito dal padiglione Dove si trova ricoverato Berlusconi attraversato il cortile del nosocomio fino al settore C Dove si trova il suo ufficio subito dopo a dribblatore telecamera allontanandosi a piedi andate a dormire ha detto Rivolgendosi ai cronisti presenti che gli chiedevano dello stato di salute del suo paziente gli scontri sono ripresi per la seconda notte consecutiva Gerusalemme quando devi ...

