Ultime Notizie Roma del 06-04-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 aprile 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a una violenza sessuale su un treno regionale senza che la vittima possa far nulla per fuggire senza che nessuno che l’aiuti è caduta Milano a bordo del convoglio 24531 che collega Varese al capoluogo Lombardo e quindi Treviglio mia ferrate tirata verso di sé facendomi stendere con la forza sui sedili in un secondo mia immobilizzata stretta per finestrini montevile racconta la ragazza per lo so ho perso conoscenza sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette sconto in fattura e cessione del credito via libera dall’aula del Senato al superbonus con 94 voti favorevoli 72 contrari 2 astenuti il provvedimento che è stato approvato martedì dalla camera e ora convertito in legge Silvio Berlusconi ricoverato al Raffaele leader di Forza Italia Reggio è stato ...