Ultime Notizie – "Risponderemo a dispiegamento armi nucleari Usa in Europa" (Di giovedì 6 aprile 2023) La Russia risponderà "in modo appropriato" al dispiegamento di armi nucleari americane nelle basi in Europa. A dichiararlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di una conferenza stampa. Peskov, citato dall'agenzia Tass, ha precisato che questo genere di arma "preoccupa" la Russia. La decisione di dispiegare armi nucleari tattiche a corto raggio nel territorio della Bielorussia è la risposta ai tentativi dell'Alleanza atlantica di avvicinarsi ai confini russi, ha affermato inoltre Peskov, insistendo sul fatto che "la Nato si sta espandendo verso i confini della Russia. Non è la Russia che sta avvicinando le sue infrastrutture militari ai confini della Nato, questo è un movimento nella direzione opposta". Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che la Russia è ...

