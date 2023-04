Ultime Notizie – “Prima sentenza che conferma partecipazione corpi Stato a strage”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 aprile 2023) (di Elvira Terranova) – “Questaè importante perché, al di là degli aspetti connessi alla calunnia che sembrano blindati, è la, in 30 anni, che dice chiaramente che a questahanno concorso, moralmente e materialmente, soggetti appartenenti aistituzionali delloitaliano”. A parlare con l’Adnkronos, a nome della famiglia Borsellino, è l’avvocato Fabio Trizzino, genero del giudice ucciso in Via D’Amelio e legale di parte civile nel processo depistaggio. “E, sotto questo profilo – dice Trizzino commentando le motivazioni dellaemessa lo scorso luglio e depositate solo ieri sera in cancelleria- i giudici valorizzano la vicenda incredibile connessa al reperto fondamentale della, che è a borsa del ...