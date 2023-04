Ultime Notizie – Palermo, i bimbi del S. Anna donano giochi ai piccoli dell’Oncoematologia (Di giovedì 6 aprile 2023) I bimbi dell’istituto Sant’Anna di Palermo hanno riaperto i loro salvadanai per fare un regalo di Pasqua ai piccolini ricoverati al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo, diretto dal dottore Paolo D’Angelo. “Un momento di grande emozione per le due mamme che, a nome dei piccoli e degli altri genitori della scuola, hanno consegnato i giochi didattici al dottore D’Angelo e al suo staff. Un clima sereno, ricco di sorrisi e calore le ha accolte. In pole position proprio i piccoli pazienti, guerrieri dal sorriso largo e carico di speranza. “Tanta voglia di vivere, questo il primo sentimento respirato appena varcata la porta del reparto, che é un punto di riferimento oncologico pediatrico per tutta l’Isola”. “Questa visita ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Idell’istituto Sant’dihanno riaperto i loro salvadanai per fare un regalo di Pasqua aini ricoverati al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di, diretto dal dottore Paolo D’Angelo. “Un momento di grande emozione per le due mamme che, a nome deie degli altri genitori della scuola, hanno consegnato ididattici al dottore D’Angelo e al suo staff. Un clima sereno, ricco di sorrisi e calore le ha accolte. In pole position proprio ipazienti, guerrieri dal sorriso largo e carico di speranza. “Tanta voglia di vivere, questo il primo sentimento respirato appena varcata la porta del reparto, che é un punto di riferimento oncologico pediatrico per tutta l’Isola”. “Questa visita ci ...

