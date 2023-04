Ultime Notizie – “Orgogliosi di questo accordo con eccellenza della ricerca” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Siamo Orgogliosi di aver stretto questo accordo con un’eccellenza nel panorama italiano della ricerca e dell’innovazione”. Così Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna in occasione della firma dell’intesa con l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) che si è tenuta a Roma. “Le soluzioni robotiche che realizzeremo con l’Iit – ha proseguito – affiancheranno le nostre persone, garantendo un livello di sicurezza ancora più elevato nelle operazioni che svolgono ogni giorno su tutto il territorio italiano. La collaborazione che avviamo da oggi ci permetterà di evolvere, innovare e rendere ancor più efficienti le nostre attività, con importanti vantaggi per l’intera rete elettrica nazionale”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) “Siamodi aver strettocon un’nel panorama italianoe dell’innovazione”. Così Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna in occasionefirma dell’intesa con l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) che si è tenuta a Roma. “Le soluzioni robotiche che realizzeremo con l’Iit – ha proseguito – affiancheranno le nostre persone, garantendo un livello di sicurezza ancora più elevato nelle operazioni che svolgono ogni giorno su tutto il territorio italiano. La collaborazione che avviamo da oggi ci permetterà di evolvere, innovare e rendere ancor più efficienti le nostre attività, con importanti vantaggi per l’intera rete elettrica nazionale”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - Andrea_V_73 : '#Berlusconi in terapia intensiva, iniziata la #chemioterapia. Telefonata ai vertici #Fi: «Il Paese ha bisogno di n… - QdSit : Meteo Sicilia, Pasqua si avvicina e spuntano le nuvole: pioverà sì o no? Le previsioni - twistopherrobin : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… -