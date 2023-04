Ultime Notizie – Maturità 2023, per ‘toto-tema’ studenti scommettono su D’Annunzio e Pirandello (Di giovedì 6 aprile 2023) D’Annunzio (mai proposto nel nuovo secolo) e Pirandello (assente da vent’anni) sarebbero gli autori in pole position, secondo gli studenti, per la Maturità 2023. Ma i maturandi non si limitano a scommettere sugli autori su cui potrebbero vertere le tracce di analisi del testo, ma provano anche a ipotizzare temi di attualità o fatti storici i cui anniversari potrebbero indirizzare le altre tracce d’esame, ovvero il tema d’attualità oppure l’analisi e produzione di un testo argomentativo. Qui la guerra in Ucraina, l’intelligenza artificiale, la caduta del Fascismo insieme all’entrata in vigore della Costituzione sembrano godere dei maggiori favori del pronostico. A raccogliere la voce di 1.000 di loro, come sempre, il portale Skuola.net. Si parte dalla categoria che tradizionalmente attrae ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023)(mai proposto nel nuovo secolo) e(assente da vent’anni) sarebbero gli autori in pole position, secondo gli, per la. Ma i maturandi non si limitano a scommettere sugli autori su cui potrebbero vertere le tracce di analisi del testo, ma provano anche a ipotizzare temi di attualità o fatti storici i cui anniversari potrebbero indirizzare le altre tracce d’esame, ovvero il tema d’attualità oppure l’analisi e produzione di un testo argomentativo. Qui la guerra in Ucraina, l’intelligenza artificiale, la caduta del Fascismo insieme all’entrata in vigore della Costituzione sembrano godere dei maggiori favori del pronostico. A raccogliere la voce di 1.000 di loro, come sempre, il portale Skuola.net. Si parte dalla categoria che tradizionalmente attrae ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - thereal_lori_ : @Ste_Ferrero A sensazione mi giocherei che esce dall'ospedale in una cassa di mogano vestito elegante, ma dalle ult… - vikingmetal : RT @BimbePeppe: Lo abbiamo combattuto politicamente fin dal primo momento, siamo scesi in piazza contro di lui, siamo anni luce lontani da… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #superbonus, le ultime notizie per chi ha già cominciato i lavori e per chi li inizia oggi -