Ultime Notizie – “Malattia molto rara | non si guarisce ma si può convivere”

(Di giovedì 6 aprile 2023) La leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre Silvio Berlusconi “è una, circa 1 caso per 100mila abitanti, con espressionieterogenee, ma sempre caratterizzate da aumento dei monociti, un tipo di globuli bianchi con importanti funzione immunitarie. Non è unada cui sise non con il trapianto di midollo, terapia non praticabile in soggetti di età avanzata. Si tratta quindi di una patologia cronica e il paziente, se anziano, deve essere gestito con la consapevolezza di avere come obbiettivo il contenimento della progressione e la gestione delle possibili complicazioni“. Così all’Adnkronos Salute Fabrizio Pane, componente del comitato scientifico dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma), ordinario di Ematologia e ...