Ultime Notizie – le date sona per zona

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 aprile 2023) Anche se le temperature si sono di nuovo abbassate, in alcune regioni d’Italia è tempo di spegnere il riscaldamento. Esiste un calendario 2022-2023 in cui è indicata la data di accensione e spegnimento dei termosifoni, per. Nel caso delle prime tre (A,B,C) – in cui rientrano Lampedusa, Sud e Isole, Palermo, Siracusa, Reggio Calabria, Napoli, Salerno, Taranto e Cagliari – il riscaldamento, che poteva restare acceso dalle 5 alle 9 ore al giorno, è già stato spento (il 7 marzo nellaA, il 23 marzo nelle Zone B e C). Domani, venerdì 7 aprile 2023, è il giorno in cui i termosifoni dovranno essere spenti nelle Zone D (di cui fanno parte Roma, Genova, Savona) ed E (di cui fanno parte fra le altre città anche Milano, Bologna e Trieste). Per quanto riguarda invece l’ultima, la F, non ci sono limitazioni. In ogni caso, come si ...