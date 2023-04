Ultime Notizie – Innovazione | Antifemo e Ambri vincono Iren Startup Award 2022

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sonolevincitrici dell’, rispettivamente nelle categorie Seed e Scale-Up. La cerimonia di premiazione ha rappresentato il momento clou dell’Innovation Day al Museo del Risorgimento di Torino. “La nostra tecnologia – ha raccontato Fabrizio Nardo, ceo e cofounder di– è un rapid enhancing composting project: in parole povere, un processo di compostaggio rapido migliorato noi abbiamo realizzato un catalizzatore che accelera drasticamente i processi di compostaggio e migliora notevolmente il prodotto finale, cioè il biofertilizzante. Devo dire che in poco più di due settimane abbiamo vinto due premi importantissimi: il primo dalla Fondazione Italia-Usa, il premio America ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - TraniElia1 : RT @BZanzani: - CarlMar29373300 : @TgLa7 Dalle ultime notizie ha la sifilide ???? -

'Abbiamo ottenuto dei guadagni enormi in galleria del vento nelledue/tre settimane', ha ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su ...Leanche sulle condizioni di Brahim Diaz Messias - Ipa/Fotogramma C'è grande entusiasmo in casa ... Giungonopositive anche sul fronte degli infortuni: Brahim Diaz sta bene dopo i problemi ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Berlusconi, le ultime notizie di Stefano Zurlo: "Stamattina una grande paura, situazione seria ma evoluzione positiva" La7

Nelle ultime ore, però, la ballerina professionista del talent show e il cantante sono finiti al centro del gossip per un pettegolezzo lanciato sui social da Deianira Marzano. Secondo Deianira, ...Sono giorni complicati in casa Roma, dove tiene banco i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza per quel che riguarda il caso plusvalenze. Anche se è una situazione spinosa bisogna comunque ...