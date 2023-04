Ultime Notizie – il meteo di Pasqua e Pasquetta (Di giovedì 6 aprile 2023) Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Lo scenario meteorologico principale durante il periodo Pasquale prevede alta pressione subtropicale tra Spagna ed Inghilterra, ampio ciclone freddo in azione sui Balcani, spiegano gli esperti del sito www.iLmeteo.it. L’Italia si troverà nel mezzo e risentirà di condizioni intermedie. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, spiega bene cosa comporterà per l’Italia il fatto di essere a metà strada tra un’alta ed una bassa pressione: con questa configurazione, sul nostro Paese, continueranno ad arrivare correnti fredde (per il periodo) direttamente dall’Europa settentrionale, in particolare dall’area teutonica-scandinava. Le correnti di estrazione polare, scontrandosi con l’aria che inizia ad essere scaldata dal sole ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Che tempo farà a? Lo scenariorologico principale durante il periodole prevede alta pressione subtropicale tra Spagna ed Inghilterra, ampio ciclone freddo in azione sui Balcani, spiegano gli esperti del sito www.iL.it. L’Italia si troverà nel mezzo e risentirà di condizioni intermedie. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, spiega bene cosa comporterà per l’Italia il fatto di essere a metà strada tra un’alta ed una bassa pressione: con questa configurazione, sul nostro Paese, continueranno ad arrivare correnti fredde (per il periodo) direttamente dall’Europa settentrionale, in particolare dall’area teutonica-scandinava. Le correnti di estrazione polare, scontrandosi con l’aria che inizia ad essere scaldata dal sole ...

