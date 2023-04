Ultime Notizie – “Fatturato 2022 può superare soglia 7 mld” (Di giovedì 6 aprile 2023) Confindustria Nautica, dopo la presentazione alla Borsa di Milano dello studio Deloitte “The state of the art of the global yachting market”, focalizzato sul comparto della produzione delle unità da diporto, comunica le tendenze dell’intera industria nautica con la quinta edizione di “La Nautica in Cifre Monitor – Trend di mercato 2022/2023”. Monitor, rapporto statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison, fornisce i trend di mercato aggiornati e ufficiali a metà anno nautico, con indicazioni sullo stato globale dell’industria nautica italiana. Le previsioni dell’intero settore – che comprende la produzione della cantieristica, quella del comparto della componentistica e degli accessori e quella dei motori marini – indicano una stima di Fatturato 2022 che potrà raggiungere e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Confindustria Nautica, dopo la presentazione alla Borsa di Milano dello studio Deloitte “The state of the art of the global yachting market”, focalizzato sul comparto della produzione delle unità da diporto, comunica le tendenze dell’intera industria nautica con la quinta edizione di “La Nautica in Cifre Monitor – Trend di mercato/2023”. Monitor, rapporto statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison, fornisce i trend di mercato aggiornati e ufficiali a metà anno nautico, con indicazioni sullo stato globale dell’industria nautica italiana. Le previsioni dell’intero settore – che comprende la produzione della cantieristica, quella del comparto della componentistica e degli accessori e quella dei motori marini – indicano una stima diche potrà raggiungere e ...

