Ultime Notizie – curva bianconera chiusa contro il Napoli (Di giovedì 6 aprile 2023) La curva sud dell’Allianz Stadium chiusa per una gara. E’ la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all’attaccante belga dell’Inter Lukaku nella semifinale d’andata della Coppa Italia. La squalifica sarà scontata in campionato per la sfida del 23 aprile contro il Napoli. La squalifica riguarda il primo anello della Tribuna Sud. Nel match, sono stati espulsi Juan Cuadrado e Samir Handanovic, protagonisti di uno scontro, e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica in Coppa Italia e un’ammenda di 10mila euro perché il giocatore della Juventus “al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto; ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Lasud dell’Allianz Stadiumper una gara. E’ la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all’attaccante belga dell’Inter Lukaku nella semifinale d’andata della Coppa Italia. La squalifica sarà scontata in campionato per la sfida del 23 aprileil. La squalifica riguarda il primo anello della Tribuna Sud. Nel match, sono stati espulsi Juan Cuadrado e Samir Handanovic, protagonisti di uno s, e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica in Coppa Italia e un’ammenda di 10mila euro perché il giocatore della Juventus “al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto; ...

