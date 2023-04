Ultime notizie Calcio Estero | Il Real si aggiudica il Clasico | Lampard nuovo tecnico del Chelsea

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Feyenoord: partite a porte chiuse? Ecco l’idea del Ministro Dopo i disordini tra Feyenoord-Ajax il Ministro della Giustizia olandese valuta di far disputare le partite della squadra di Rotterdam a porte chiuse. Barcellona, il club ha usato i tifosi per far tornare Messi I cori dei tifosi del Barcellona nel, sarebbero opera della società per convincere l’argentino a tornare., ufficiale l’arrivo diFrankè ilallenatore delda qui fino a fine stagione.: ilbatte il ...