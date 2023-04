Ultime Notizie – Bracco è marchio storico di interesse nazionale

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nel Registro Speciale dei Marchi Storici di, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, c’è un nuovo nome: quello di. Istituito nel 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico, il logo «di» viene consegnato esclusivamente ai marchi delle imprese registrati, continuativamente rinnovati da almeno 50 anni e utilizzati per la commercializzazione di prodotti di eccellenza, storicamente collegati al territorio italiano., dunque, entra a far parte di quel ristretto club di aziende storiche che rappresenta la punta di diamante del Made in Italy e che valorizza nel mondo l’immagine del nostro Paese. “E’ un risultato di cui sono orgogliosa”, afferma Diana, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - Anna26648966 : @Sempre107 @PicTolari1 @mariobianchi18 Ultime notizie? ?? dovremmo essere già tutti morti. - TuttoASRoma : PLUSVALENZE Cosa rischia la Roma -

Il fatto che Apple intenda ridurre il più possibile la dipendenza dalla Cina non è assolutamente una novità, se ne discute ormai da qualche tempo a questa parte e ledelleore vanno a confermare e rafforzare lo scenario. L'azienda di Cupertino, infatti, avrebbe assemblato una serie di "tiger team" per rivedere ogni anello della catena. Apple: tiger ...ENI: Equita SIM commenta leGli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia relativa all'acquisto di Novamont non abbia, al momento, risvolti rilevanti per il titolo ENI, ma ......Valley Bank negli Usa o il Credit Suisse in Svizzera ."Oggi generalmente le banche sono più forti e più resilienti e i policy maker sono stati rapidi a intervenire in maniera ampia nelle...

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Con gli Stati Uniti ormai è guerra calda". LIVE Sky Tg24

I migranti, riferiscono da Medici senza Frontiere, prima dell'intervento di recupero sarebbero rimasti in mare per oltre 4 giorni, di cui gli ultimi due senza cibo né acqua e provengono da Siria, ...A testimoniarlo è un'analisi di thefaculty, l'app che aiuta gli studenti a prepararsi per i test d'ingresso nelle facoltà universitarie che, analizzando i dati raccolti negli ultimi mesi, rende ...