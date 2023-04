Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato, il messaggio del Monza (Di giovedì 6 aprile 2023) “Chi ci crede, combatte. Chi ci crede, supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede, vince. Forza presidente, l’aspettiamo presto”. E’ il messaggio che tutto il Monza, dai giocatori allo staff tecnico, invia al patron Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, 86 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo il primo bollettino, Berlusconi – da tempo affetto da leucemia mielomonocitica cronica – viene curato anche per un’infezione polmonare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) “Chi ci crede, combatte. Chi ci crede, supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede, vince. Forza presidente, l’aspettiamo presto”. E’ ilche tutto il, dai giocatori allo staff tecnico, invia al patron Silvio. Il leader di Forza Italia, 86 anni, èin terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo il primo bollettino,– da tempo affetto da leucemia mielomonocitica cronica – viene curato anche per un’infezione polmonare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI I Roma-Inter: al via la vendita libera - CorriereCitta : Incidente sulla Pontina, coinvolto un furgone e due auto: ci sono feriti. Traffico in tilt -