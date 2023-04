Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato, il figlio Piersilvio: “E’ un leone” (Di giovedì 6 aprile 2023) “E’ un leone”. E’ quanto ha detto Piersilvio Berlusconi, prima di salire in auto per lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano, dove da ieri è ricoverato suo padre Silvio. Qualche istante dopo è tornato al nosocomio anche il figlio minore di Berlusconi, Luigi che era già venuto a trovarlo questa mattina con la primogenita Marina. “Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi, poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione quindi siamo fiduciosi” ha detto Paolo Berlusconi, interpellato dai cronisti fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano. “Sta riposando. Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi” dice. “Siamo veramente consapevoli che è curato nel migliore dei modi – ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) “E’ un”. E’ quanto ha detto, prima di salire in auto per lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano, dove da ieri èsuo padre Silvio. Qualche istante dopo è tornato al nosocomio anche ilminore di, Luigi che era già venuto a trovarlo questa mattina con la primogenita Marina. “Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi, poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione quindi siamo fiduciosi” ha detto Paolo, interpellato dai cronisti fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano. “Sta riposando. Siamo più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi” dice. “Siamo veramente consapevoli che è curato nel migliore dei modi – ha ...

