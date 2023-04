Ultime Notizie – Berlusconi, prima notte in ospedale: atteso bollettino in mattinata (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell’ex premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ trascorsa senza particolari novità lainper Silvio. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalladi ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma èper lailmedico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell’ex premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

