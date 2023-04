Ultime Notizie – Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello: “Ce la farà” (Di giovedì 6 aprile 2023) Condizioni stazionarie per Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento con terapia antibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto il fratello Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per fare visita al padre. Insieme al leader di Forza Italia, anche la compagna e deputata di Forza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Condizioni stazionarie per Silvio, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nellacardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento conantibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce laanche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto ilPaolo, uscendo dall’ospedale. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per fare visita al padre. Insieme al leader di Forza Italia, anche la compagna e deputata di Forza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - S_Emarti : @aboubakar_soum Un successo questo tweet è alla luce delle ultime notizie forse sarebbe meglio per un po' facesse silenzio - CorriereCitta : Carbonara Day 2023, qual è la migliore? La ricetta originale e dove mangiare la più buona - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -