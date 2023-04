Ultime Notizie – “Basta falsità in momento così delicato” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Basta falsità soprattutto in un momento così delicato”. così Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, in merito a una notizia on line secondo la quale avrebbe dovuto restituire a Berlusconi 60 milioni di euro. “Le Notizie riportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate – sottolinea Lario – si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffonde falsità al solo fine di fare qualche visualizzazione in più”. “Vero è che le sentenze, che vanno sempre rispettate, hanno decretato la parziale restituzione delle somme versate a Veronica Lario ma – sottolinea il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) “soprattutto in un”.Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, in merito a una notizia on line secondo la quale avrebbe dovuto restituire a Berlusconi 60 milioni di euro. “Leriportate dal Quotidiano Online Tag 24 By Unicusano oltre che essere infondate – sottolinea Lario – si rivelano particolarmente inopportune in unper Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffondeal solo fine di fare qualche visualizzazione in più”. “Vero è che le sentenze, che vanno sempre rispettate, hanno decretato la parziale restituzione delle somme versate a Veronica Lario ma – sottolinea il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - rapisardandrea1 : Effettuata la prima seduta di chemioterapia a Silvio Berlusconi: l'ex Presidente del Milan sta lottando con la… - concertslove_ : se non riesco a trovare un biglietto per louis entro quest’estate mi compro quelli per i 5sos seguitemi per restare… -