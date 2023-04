Ultime Notizie – Ascolti tv | vince ‘Ricatto d’amore’ su Rai1

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il film, trasmesso ieri su, è stato il programma più seguito della serata tv, con 2.690.000 spettatori e il 15.1% di share. Al secondo posto la partita di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese su Canale 5, con 2.635.000 spettatori e il 13.3% di share. Al terzo posto, ottimo esordio di ‘Rocco Schiavone 5’ su Rai2, con 2.170.000 spettatori e l’11.8% di share, in un testa a testa con ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 che ha ottenuto 1.979.000 spettatori con il 12% d share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Back to School’ su Italia 1 (1.081.000 spettatori, share 7.5%), ‘Atlantide’ su La7 (575.000 spettatori, share 4.1%), ‘Controcorrente’ su Rete4 (568.000 spettatori, share 4%), ‘Benvenuto Presidente!’ sul Nove (409.000 spettatori, share 2.2%), ‘100% Italia Special’ su Tv8 (278.000 spettatori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - dessere88fenice : ULTIME NOTIZIE A giugno, la Serbia terrà ESERCITAZIONI MILITARI congiunte con il patto NATO.… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… -

L'artista aveva già cancellato sei date di concerti nelledue settimane. I concerti del 22, ... 'Spero di darvipiù positive molto presto', ha poi spiegato. 'Non vedo l'ora di vedervi ...Intervista a Ndombele. Ecco le parole di Ndombele nell'intervista a SoFoot: " Non so ancora quale sarà il mio futuro. Ci sono molti tifosi che mi chiedono di tornare al Tottenham , ma ...Napoli è tra le città preferite dai turisti anche per il ponte di Pasqua 2023 : a confermarlo sono i dati diffusi da Confesercenti Campania che stima oltre 170 mila arrivi , con incassi per 44 milioni ...

Berlusconi, le ultime notizie di Stefano Zurlo: "Stamattina una grande paura, situazione seria ma evoluzione positiva" La7

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 APR - L'Amministrazione comunale di Campobasso si appresta a dare il via a quella che è stata definita come 'la più grande operazione di edilizia scolastica degli ultimi ...Ansia e stress da liceo. Dal blasonato classico Berchet di Milano arriva l’ultimo allarme: i ragazzi cambiano scuola ad anno in corso. Al Berchet i trasferimenti sono sempre stati numerosi, ma ...