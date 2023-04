Ultime Notizie – Al via partnership tra Terna e Istituto Italiano di Tecnologia (Di giovedì 6 aprile 2023) Una collaborazione quinquennale per lo studio e la realizzazione di soluzioni innovative nell’ambito della robotica per supportare le attività di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. È l’obiettivo dell’accordo siglato tra l’azienda guidata da Stefano Donnarumma e l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). L’intesa è stata firmata a Roma da Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna, e da Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia. “Lo sviluppo di nuove soluzioni è di fondamentale importanza per Terna che, in qualità di regista e abilitatore della transizione energetica, è quotidianamente impegnata nella ricerca e nell’adozione delle tecnologie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Una collaborazione quinquennale per lo studio e la realizzazione di soluzioni innovative nell’ambito della robotica per supportare le attività di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. È l’obiettivo dell’accordo siglato tra l’azienda guidata da Stefano Donnarumma e l’di(Iit). L’intesa è stata firmata a Roma da Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di, e da Giorgio Metta, direttore scientifico dell’di. “Lo sviluppo di nuove soluzioni è di fondamentale importanza perche, in qualità di regista e abilitatore della transizione energetica, è quotidianamente impegnata nella ricerca e nell’adozione delle tecnologie ...

