Ultime Notizie – A Taormina gli Stati generale dell’informazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Due giorni di confronti, dibattiti, proposte sul giornalismo che verrà, alla luce di una storia lunga sessant’anni. L’Ordine dei giornalisti di Sicilia e la Fondazione Taormina Arte, in occasione del 60° anniversario della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti organizzano gli “Stati generali della Parola, dell’informazione e dell’Editoria” che si terranno a Taormina il 20 e il 21 aprile. L’evento (il cui programma sarà reso noto nei prossimi giorni) è stato presentato a Roma, durante la consulta dei presidenti e dei vicepresidenti degli ordini regionali che si è svolta nella sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Sul palco del Palazzo dei Congressi si alterneranno giornalisti ed editori provenienti da tutta Italia, che affronteranno temi relativi allo sviluppo della professione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Due giorni di confronti, dibattiti, proposte sul giornalismo che verrà, alla luce di una storia lunga sessant’anni. L’Ordine dei giornalisti di Sicilia e la FondazioneArte, in occasione del 60° anniversario della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti organizzano gli “generali della Parola,e dell’Editoria” che si terranno ail 20 e il 21 aprile. L’evento (il cui programma sarà reso noto nei prossimi giorni) è stato presentato a Roma, durante la consulta dei presidenti e dei vicepresidenti degli ordini regionali che si è svolta nella sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Sul palco del Palazzo dei Congressi si alterneranno giornalisti ed editori provenienti da tutta Italia, che affronteranno temi relativi allo sviluppo della professione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - Sempre107 : @PicTolari1 @mariobianchi18 CRETINO è chi ha creduto nel siero miracoloso e visto le ultime notizie non credo di sb… - MichelaAmelia : RT @BimbePeppe: Lo abbiamo combattuto politicamente fin dal primo momento, siamo scesi in piazza contro di lui, siamo anni luce lontani da… - QdSit : Berlusconi ha la leucemia, iniziata chemioterapia. Tajani: “Ecco le sue condizioni” -