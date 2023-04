Ultime Notizie – “3 navi da guerra e un elicottero cinese intorno all’isola” (Di giovedì 6 aprile 2023) Almeno “un velivolo e tre unità navali della Marina dell’Esercito popolare di liberazione” intorno a Taiwan, isola di fatto indipendente che la Cina considera come “parte inalienabile” del suo territorio e per la quale vuole la “riunificazione”. A riferirlo via Twitter è il ministero della Difesa di Taipei, precisando che “le Forze Armate hanno monitorato la situazione e ordinato” ad aeronautica, “unità della Marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività”. “Uno dei velivoli individuati, un elicottero antisommergibile Ka-28 Asw – aggiungono da Taipei – è entrato nella zona di difesa aerea nel sudovest” dell’isola. Le Notizie arrivano dopo l’incontro delle scorse ore in California tra lo speaker Kevin McCarthy e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, criticato con forza da Pechino. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Almeno “un velivolo e tre unità navali della Marina dell’Esercito popolare di liberazione”a Taiwan, isola di fatto indipendente che la Cina considera come “parte inalienabile” del suo territorio e per la quale vuole la “riunificazione”. A riferirlo via Twitter è il ministero della Difesa di Taipei, precisando che “le Forze Armate hanno monitorato la situazione e ordinato” ad aeronautica, “unità della Marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività”. “Uno dei velivoli individuati, unantisommergibile Ka-28 Asw – aggiungono da Taipei – è entrato nella zona di difesa aerea nel sudovest” dell’isola. Learrivano dopo l’incontro delle scorse ore in California tra lo speaker Kevin McCarthy e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, criticato con forza da Pechino. Adnkronos, ENTD, Get The ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno al… - gatti_giustino : RT @dancapaolo: Siracusa- Gela, D'Anca – Turrisi( Filca Cisl): 'Al via subito ristori per l’azienda per il caro materiali o si rischia stop… - NotizieVirgilio : ?? Guerra Ucraina: notte di esplosioni a Melitopol, la Russia si difende -