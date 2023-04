UFFICIALE – Il Giudice Sportivo ha emesso un provvedimento per la Juve | il motivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : [UFFICIALE] Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il 1º anello del settore “Tribuna Sud” dell’#AllianzStadium!… - calciomercatoit : ??ULTIM'ORA UFFICIALE #JuveInter Decisione Giudice sportivo 3 GIORNATE a #Cuadrado 1 GIORNATA a #Lukaku e… - Antonio23667226 : Giudice Sportivo Juve Inter, UFFICIALE: stangata per Cuadrado - IlCanturino_24 : RT @juventusfans: [UFFICIALE] Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il 1º anello del settore “Tribuna Sud” dell’#AllianzStadium! La sq… - JuventusUn : Stangata #Juventus, doppia squalifica: decisione UFFICIALE! I DETTAGLI ?? -

Le decisioni delsportivo sul derby d'Italia valevole per l'andata delle semifinali di Coppa ItaliaSono arrivate le decisioni delsportivo su Juventus - Inter di Coppa Italia. Squalifica di tre giornate per Juan Cuadrado, una per Lukaku e Samir Handanovic. Squalificata un turno anche la Curva sud bianconera. Lukaku e ...... si legge nella ricostruzione fatta nell'ordinanza dalAngela Avila, prosegue fino a superare il confine della vita privata quando l'46enne si offre di seguire i lavori di ...Gli strascichi di Juventus - Inter stanno facendo sentire le loro conseguenze: la presa di posizione delsportivo. Gli ultimi minuti di Juventus - Inter non solo hanno permesso ai nerazzurri di acciuffare il pareggio in extremis, ma hanno calamitato l'attenzione mediatica anche e soprattutto da ...

Juventus-Inter, UFFICIALE Giudice sportivo: sei giornate di squalifica InterLive.it

The post Giudice Sportivo Juve Inter, UFFICIALE: ecco le squalifiche di Lukaku e Handanovic appeared first on Juventus News 24.Preso un provvedimento ufficiale anche dopo gli episodi di razzismo. Juventus-Inter, le decisione sulle giornate di squalifica per Cuadrado, Handanovic e Lukaku Per quanto riguarda gli episodi di ...