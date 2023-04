Ue | Ursula von der Leyen in Cina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : In commissione d’inchiesta, il commissario alla Salute nega spudoratamente il coinvolgimento di Ursula Von der Leye… - AngeloCiocca : Qualcuno lo dica alla serva di Berlino Ursula Von der Leyen. È una vergogna che venga fatta circolare questa roba.… - borghi_claudio : Oste com'è il vino? Buonissimo! - GraziaPaglini : RT @ilCoperchio: Sondaggio a risposta argomentata. Guerra Russia-Ucraina. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron sono in Cina perché co… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Sondaggio a risposta argomentata. Guerra Russia-Ucraina. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron sono in Cina perché co… -

Macron è in visita con la presidente della Commissione Europea,der Leyen, per una missione che ha al centro gli sforzi proprio quello di porre fine alla guerra in Ucraina ( GLI ...La presidente della Commissione europeader Leyen e' in Cina per una missione diplomatica. Ha gia' incontrato il Primo ministro cinese Li Qiang, il presidente della Camera di commercio Ue - Cina Joerg Wuttke e i rappresentanti di ...Accompagnato in visita dal capo della Commissione europea,der Leyen, ha detto di voler 'essere una voce che unisce l'Europa' sull'Ucraina, e che venire in Cina con lei serve a '...

Sanna Marin molla tutto Occhio alla futura Ursula von der Leyen Il Primato Nazionale

Xi Jinping empfing Macron mit militärischen Ehren. Nach dem bilateralen Treffen stand eine Dreier-Runde mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. Schon bei einem vorangegangenen Gespräch ...Ursula von der Leyen. «Gli scambi tra Cina e Ue in vari campi sono stati rapidamente riavviati e vengono attuati a tutto tondo», ha dichiarato la portavoce. «I recenti intensi scambi tra la Cina e ...