Ue intrappolata tra Usa e Cina: la vera partita tra Bruxelles-Washington-Pechino (Di giovedì 6 aprile 2023) Gli Stati Uniti, la potenza globale per eccellenza, nonché il deus ex machina dell’attuale ordine globale, da una parte. La Cina, la nuova potenza in ascesa, dotata di un potenziale economico da far impallidire Washington, che vuole mescolare le carte in tavola, dall’altra. In mezzo ai due fuochi troviamo un’Europa che ricopre il classico ruolo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 6 aprile 2023) Gli Stati Uniti, la potenza globale per eccellenza, nonché il deus ex machina dell’attuale ordine globale, da una parte. La, la nuova potenza in ascesa, dotata di un potenziale economico da far impallidire, che vuole mescolare le carte in tavola, dall’altra. In mezzo ai due fuochi troviamo un’Europa che ricopre il classico ruolo InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... insideoverita : Ue intrappolata tra Usa e Cina: la vera partita tra Bruxelles-Washington-Pechino - AdonellaV : RT @__Fausta__ld: Quanta vita ferma lì, intrappolata tra ricordi e un cuore in frantumi. - MagFra9 : RT @__Fausta__ld: Quanta vita ferma lì, intrappolata tra ricordi e un cuore in frantumi. - stefany5961 : RT @__Fausta__ld: Quanta vita ferma lì, intrappolata tra ricordi e un cuore in frantumi. - Steph_Emerson : RT @__Fausta__ld: Quanta vita ferma lì, intrappolata tra ricordi e un cuore in frantumi. -