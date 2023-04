Ue-Cina, von der Leyen: "Se Pechino arma Mosca, danno significativo a rapporto" (Di giovedì 6 aprile 2023) Tensioni e ultimatum hanno fatto da sfondo al bilaterale Ue-Cina. La doppia visita a Pechino di Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron non ha placato l'ira cinese per l'incontro di ieri negli Stati Uniti tra la presidente taiwanese Tsai... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023) Tensioni e ultimatum hanno fatto da sfondo al bilaterale Ue-. La doppia visita adi Ursula von dered Emmanuel Macron non ha placato l'ira cinese per l'incontro di ieri negli Stati Uniti tra la presidente taiwanese Tsai...

