Ue - Cina, von der Leyen: "Armare la Russia danneggerebbe la nostra relazione" (Di giovedì 6 aprile 2023) La visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si svolge "in un contesto difficile e sempre piu' instabile, in particolare a causa della guerra di aggressione della Russia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) La visita della presidente della Commissione europea Ursula von dersi svolge "in un contesto difficile e sempre piu' instabile, in particolare a causa della guerra di aggressione della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : L’Unione Europea non sa che fare con la Cina - Linkiesta : Lo spericolato tentativo diplomatico di far ragionare la #Cina La processione di leader europei a Pechino. Dopo lo… - LaVeritaWeb : In vista del viaggio in Cina, Ursula assicura: l’Ue non si sgancerà dal Dragone. E fa l’ambigua pure sulla guerra.… - Em59Marchi : RT @ComunistaRosso: Il minimo imbarazzante del livello diplomatico è stato raggiunto da Ursula von der Leyen in visita in Cina accodata com… - Rog_2 : RT @FedericoRampini: L’Europa ostaggio di Xi Jinping per le tecnologie verdi: i retroscena della missione di #Macron #UE #Cina #clima #ener… -