Ucraina | Xi riceve a Pechino Ursula von der Leyen e Macron E vorrebbe chiamare Zelensky | ma Mosca si oppone

Il presidente cinese, Xi Jinping, al centro del mondo: ha ricevuto a Pechino la commissaria Ue, Ursula von der Leyen e il presidente francese, Emmanuel Macron. Ai due leader europei, Xi mostra disponibilità a chiamare il presidente ucraino, Zelensky. Ma Mosca si oppone: ribadendo che, per ora, non ci sono prospettive per una soluzione pacifica

