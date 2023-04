Ucraina, von der Leyen a Xi: “Serve pace giusta” (Di giovedì 6 aprile 2023) "Ci aspettiamo che Cina non dia armi a Russia" Per l’Ucraina “vogliamo che sia ripristinata una pace giusta” e per questo “occorre che la Russia metta fine all’invasione e ritiri le sue truppe” dal territorio ucraino. I principi della “sovranità” e della “integrità territoriale sono previsti dallo statuto della Nazioni Unite, che entrambi sosteniamo appieno”. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Pechino al tavolo del summit a tre con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente francese Emmanuel Macron, il cui inizio è stato trasmesso dai servizi audiovisivi dell’Ue. “Vengo qui per discutere con lei di persona, presidente Xi. Non vedo l’ora di discutere di questi temi insieme con il presidente Macron e di come affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) "Ci aspettiamo che Cina non dia armi a Russia" Per l’“vogliamo che sia ripristinata una” e per questo “occorre che la Russia metta fine all’invasione e ritiri le sue truppe” dal territorio ucraino. I principi della “sovranità” e della “integrità territoriale sono previsti dallo statuto della Nazioni Unite, che entrambi sosteniamo appieno”. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der, a Pechino al tavolo del summit a tre con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente francese Emmanuel Macron, il cui inizio è stato trasmesso dai servizi audiovisivi dell’Ue. “Vengo qui per discutere con lei di persona, presidente Xi. Non vedo l’ora di discutere di questi temi insieme con il presidente Macron e di come affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti”, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron e von der Leyen sono a Pechino, in una missione per mostrare l'unità dell'Europa nell'incontro di domani con… - ladyonorato : In apertura della #miniplenaria oggi a Bruxelles, celebrazione del 25esimo anniversario dell’accordo di pace fra UK… - mauri48aho : RT @ilCoperchio: Sondaggio a risposta argomentata. Guerra Russia-Ucraina. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron sono in Cina perché co… - infoitestero : Ucraina, von der Leyen a Xi: 'Serve pace giusta' - isladecoco7 : RT @ilCoperchio: Guerra Russia-Ucraina. Sintesi Dopo il suo incontro con Putin nei giorni scorsi, Xi Jinping ha convocato, come due scol… -