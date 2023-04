Ucraina-Russia, a Bakhmut continua battaglia: news e aggiornamenti (Di giovedì 6 aprile 2023) Il capo della milizia privata russa Wagner,Prigozhin: "Forze Kiev non stanno lasciando la città" Il capo della milizia privata russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che le forze ucraine non stanno lasciando la città di Bakhmut e che i combattimenti continuano nella parte occidentale della città strategica del Donbass. “Il nemico non si sta ritirando da Bakhmut, ha una difesa ben organizzata all’interno della città”, in particolare nella zona occidentale, ha affermato Prigozhin su Telegram. Il capo della Wagner ha quindi di nuovo criticato il comando militare russo, puntando il dito in particolare contro il generale Sergei Surovikin, capo delle forze di difesa aerea. “Non vedo Surovikin da tanto tempo, non so cosa stia facendo”, ha sottolineato. Ieri era stato il Volodymyr Zelensky a negare che Bakhmut fosse ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Il capo della milizia privata russa Wagner,Prigozhin: "Forze Kiev non stanno lasciando la città" Il capo della milizia privata russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che le forze ucraine non stanno lasciando la città die che i combattimentino nella parte occidentale della città strategica del Donbass. “Il nemico non si sta ritirando da, ha una difesa ben organizzata all’interno della città”, in particolare nella zona occidentale, ha affermato Prigozhin su Telegram. Il capo della Wagner ha quindi di nuovo criticato il comando militare russo, puntando il dito in particolare contro il generale Sergei Surovikin, capo delle forze di difesa aerea. “Non vedo Surovikin da tanto tempo, non so cosa stia facendo”, ha sottolineato. Ieri era stato il Volodymyr Zelensky a negare chefosse ...

