Ucraina | «pronti a negoziato con Russia su Crimea»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Kiev è disposta a discutere del futuro dellacon Mosca se le sue forze raggiungeranno il confine della penisola occupata dai russi. Lo ha detto al Financial Times Andriy Sybiha, alto consigliere del presidente Volodymyr Zelensky: «Se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi strategici sul campo e quando saremo al confine amministrativo con la, siamoad aprire una pagina diplomatica per parlare della questione». «Non significa che escludiamo la strada della liberazione dellada parte del nostro esercito», ha puntualizzato Sybiha nelle dichiarazioni rilanciate dal Guardian.

Intanto Zelensky si reca nella vicina Polonia per la prima volta dall'invasione russa e al Financial Times, attraverso un suo consigliere, dice: Kiev pronta a negoziato sulla Crimea se la ...Paola Simonetti – Città del Vaticano L'Ucraina è disposta ad aprire un tavolo di negoziazione per discutere il futuro della Crimea con Mosca, se le sue forze potranno… Leggi ...