Ucraina “pronta” a negoziato con Russia su Crimea se controffensiva avrà successo

(Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi strategici sul campo e quando saremo al confine amministrativo con la, siamo pronti ad aprire una pagina diplomatica per parlare della questione”. Si è espresso così, in un’intervista al Financial Times, Andriy Sybiha, numero due dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non significa che escludiamo la strada della liberazione” della“da parte del nostro esercito”, ha puntualizzato Sybiha nelle dichiarazioni rilanciate dal Guardian. L'articolo proviene da Italia Sera.

saremo pronti ad aprire una pagina diplomatica per discutere di questo problema», ha detto Sybiha citato dal quotidiano britannico. Il funzionario ha anche osservato che l'Ucraina non esclude la ...Paola Simonetti – Città del Vaticano L'Ucraina è disposta ad aprire un tavolo di negoziazione per discutere il futuro della Crimea con Mosca, se le sue forze potranno… Leggi ...