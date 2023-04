Ucraina, Prigozhin ammette gravi perdite del gruppo Wagner e mostra il loro cimitero (Di giovedì 6 aprile 2023) Prime ammissioni da parte del fronte russo sulle pesanti perdite della guerra in Ucraina: i l gruppo Wagner continua a subire perdite in Ucraina . Lo ha ammesso oggi il capo della milizia privata ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 aprile 2023) Prime ammissioni da parte del fronte russo sulle pesantidella guerra in: i lcontinua a subirein. Lo ha ammesso oggi il capo della milizia privata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Io cercherei gli assassini di #Tatarsky al #Cremlino non in #Ucraina. Lo hanno ucciso in un bar che era di proprietà di #Prigozhin - globalistIT : - SampieriFranco2 : ???Guerra in Ucraina ??? “Il cimitero è in costante crescita. Coloro che combattono a volte muoiono. È così che fu… - __silaVpravde__ : 4/9 Del resto #Prigozhin ha usato le stesse identiche parole ('tritacarne') in un’intervista rilasciata negli ultim… - DueNotizie : Guerra Ucraina Russia, news. Finlandia nella Nato, Stoltenberg: Darya Trepova in arresto., Prigozhin a San Pietrobu… -