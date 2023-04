Ucraina, Macron a Xi: “Conto su di voi per ricondurre Russia a ragione” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “So di poter contare su di voi per ricondurre la Russia alla ragione e tutti al tavolo dei negoziati”. Così il presidente francese Emmanuel Macron al leader cinese Xi Jinping durante l’incontro a Pechino. Lo riportano i media francesi. La Cina ha un “ruolo importante da svolgere nella realizzazione della pace” in Ucraina, aveva già detto Macron appena prima dell’incontro. “Sono convinto che la Cina abbia un ruolo importante da svolgere nella realizzazione della pace. E’ quello di cui vengono a parlare, per andare avanti – ha twittato in francese, inglese e cinese Macron, accolto da Xi con gli onori militari – Con il presidente Xi parliamo anche delle nostre aziende, del clima e della biodiversità, della sicurezza alimentare”. Cina e Francia hanno “la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “So di poter contare su di voi perlaallae tutti al tavolo dei negoziati”. Così il presidente francese Emmanuelal leader cinese Xi Jinping durante l’incontro a Pechino. Lo riportano i media francesi. La Cina ha un “ruolo importante da svolgere nella realizzazione della pace” in, aveva già dettoappena prima dell’incontro. “Sono convinto che la Cina abbia un ruolo importante da svolgere nella realizzazione della pace. E’ quello di cui vengono a parlare, per andare avanti – ha twittato in francese, inglese e cinese, accolto da Xi con gli onori militari – Con il presidente Xi parliamo anche delle nostre aziende, del clima e della biodiversità, della sicurezza alimentare”. Cina e Francia hanno “la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron e von der Leyen sono a Pechino, in una missione per mostrare l'unità dell'Europa nell'incontro di domani con… - nevrotica9 : RT @valy_s: #Macron in #Cina per parlare di #Ucraina.. ma soprattutto per promuovere l’accesso delle aziende francesi nel mercato aeronauti… - i_Stef : @GiorgiaMeloni #Macron in #Cina per parlare di #Ucraina.. ma soprattutto per promuovere l’accesso delle aziende fra… - i_Stef : RT @valy_s: #Macron in #Cina per parlare di #Ucraina.. ma soprattutto per promuovere l’accesso delle aziende francesi nel mercato aeronauti… - toro51071 : -