Ucraina, Macron a Xi: "Conto su di voi per ricondurre Russia a ragione" (Di giovedì 6 aprile 2023) "So di poter contare su di voi per ricondurre la Russia alla ragione e tutti al tavolo dei negoziati". Così il presidente francese Emmanuel Macron al leader cinese Xi Jinping durante l'incontro a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) "So di poter contare su di voi perlaallae tutti al tavolo dei negoziati". Così il presidente francese Emmanuelal leader cinese Xi Jinping durante l'incontro a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron e von der Leyen sono a Pechino, in una missione per mostrare l'unità dell'Europa nell'incontro di domani con… - Gianl1974 : ???????? Emmanuel Macron ha affermato che l'approccio alla pace in Ucraina sarà l'argomento principale della sua conver… - SaschaaMazzini5 : RT @ilCoperchio: Sondaggio a risposta argomentata. Guerra Russia-Ucraina. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron sono in Cina perché co… - elpablo2006 : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina #Cina Macron durante la sua visita in Cina: 'Chiunque dovesse aiutare l'aggressore verrà considerato comp… - bnatyzzz : RT @ilCoperchio: Sondaggio a risposta argomentata. Guerra Russia-Ucraina. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron sono in Cina perché co… -